Здравствуйте необходимо оформить презентацию для сайта kp.fbtest.ru все выровнять, красиво оформить, добавить иконки и т.д.
Нужно оформить модно и интересно презентацию
нужно оформить модно и интересно презентацию
конкретный пример подходящий я не нашел для примера.
поэтому размещаю ссылку на презентацию которые есть в интернете http://rusbase.com/howto/preza-part1/
Заявки фрилансеров
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