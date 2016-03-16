Подготовка пользовательской документации

Есть: презентации со звуковым сопровождением - текстом лектора. Есть сам текст лектора в виде файла Word. Содержание - демонстрация работы в некоторой системе учета.

Нужно: взять этот текст, понавставлять в него картинок из презентации, на картинках отметить кнопки/поля, на которые обращает внимание товарищ лектор , обозначить их циферками, в текст вставить ссылки на эти циферки. Например, в тексте было - "нажимаем на кнопку Провести", а нужно - "нажимаем на кнопку Провести (см. 5 на рис.6)"

Презентации в виде pptx. Текст лектора - в docx. Презентаций 13, общее количество кадров в них - 172. Практически все слайды - анимированные. Анимация заключается в том, что списки/схемы появляются по частям, а на тех слайдах, где скриншоты - появляется подчеркивание или другое выделение отдельных элементов.

На выходе должен получиться docx.

Сроки - хотелось бы получить результат в начале следующей недели. Предлагайте свои цены!