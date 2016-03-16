Подготовка пользовательской документации

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Завершен3 заявки143 просмотра

Есть: презентации со звуковым сопровождением - текстом лектора. Есть сам текст лектора в виде файла Word. Содержание - демонстрация работы в некоторой системе учета. 

 Нужно: взять этот текст, понавставлять в него картинок из презентации, на картинках отметить кнопки/поля, на которые обращает внимание товарищ лектор , обозначить их циферками, в текст вставить ссылки на эти циферки. Например, в тексте было - "нажимаем на кнопку Провести", а нужно - "нажимаем на кнопку Провести (см. 5 на рис.6)"

Презентации в виде pptx. Текст лектора - в docx.  Презентаций 13, общее количество кадров в них - 172. Практически все слайды - анимированные. Анимация заключается в том, что списки/схемы появляются по частям, а на тех слайдах, где скриншоты - появляется подчеркивание  или другое выделение отдельных элементов.

На выходе должен получиться docx. 

Сроки - хотелось бы получить результат  в начале следующей недели.  Предлагайте свои цены!

9 лет назад
guest_14459785728425
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$60
5 дней
Все было сделано даже раньше срока, и с тем качеством, которое меня полностью устраивало.
все супер! четкое ТЗ, быстрое согласование, оплата вовремя, рекомендую!

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад

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