Презентация

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Завершен9 заявок252 просмотра

Необходимо отрисовать презентацию в Фотошоп. По работе очень похоже на отрисовку лендингов. Для каждого слайда дам тз. Текст и картинки как я их вижу. Нужно отрисовать профессионально и красиво. 

9 лет назад
kirrus
Кирилл 
55 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

artsmart
Марина 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$65
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

artsmart
Марина 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад

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