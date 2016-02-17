Презентация бизнес-плана

Требуется полностью оформить презентацию "с нуля".

Есть майд-карта в которой уже прописаны разделы, их структура и текст.

Требуется оформление. Никакого сложного дизайна. Все должно быть просто структурировано хорошо на слайдах.

Количество слайдов в презентации порядка 15, потребуется использовать таблицы.

Обсуждаем с кандидатом.