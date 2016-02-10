Оформить презентацию сделать как маркетинг КИТ

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт11 заявок265 просмотров

Есть презентация в PowerPoint, надо оформить ее очень продающе, красиво, качественно и доходчиво. 

13 слайдов

PowerPoint
9 лет назад
vitalycool
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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