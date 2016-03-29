Помочь создать комерческое предложение на укр.языке (дизайн нужен)

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Завершен2 заявки166 просмотров

Нужно создать что то вроде простой визитки, которая будет использоваться для рассылки по компаниях.

Должно быть что то простое и креативное в плане дизайна, текст я весь сам напишу и предоставлю.

Оплата 200р. Срочно.

9 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад
$5
1 день
ok
Работали, все хорошо.

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
9 лет назад

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