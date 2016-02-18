Разработать презентацию компании-производителя натяжных потолков

Приветствую. Необходимо разработать (желательно в keynote) презентацию компании-производителя натяжных потолков.

Есть структура, тексты. Часть иллюстраций придется найти\отрисовать. В распоряжении будет иллюстратор на фултайме.

Структура в файле.

Просьба отписываться тем, кто готов на 100% посвятить себя задаче. Вариант типа: ваш проект один из 3х, которые я веду параллельно, потому вместо 8 часов работаю в день всего 3, не подходит.

Нужна оперативная коммуникация и ответственный подход к срокам и качеству.

Спасибо.