Необходимо отрисовать презентацию в Фотошоп. По работе очень похоже на отрисовку лендингов. Для каждого слайда дам тз. Текст и картинки как я их вижу. Нужно отрисовать профессионально и красиво.
Создание презентации power point автосервиса.
Требуется создание качественной презентации для привлечения корпоративных клиентов в автосервис. Высылается первым лицам компаний потенциальных партнеров.
Заявки фрилансеров
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