Сделать презентацию проекта

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Завершен10 заявок203 просмотра

Требуется сделать презентацию проекта, 10-15 слайдов максимум.

Я дам свое видение - что должно быть отображено, необходимую имеющуюся информацию.

Необходимо будет все это красиво представить, подобрать фон, возможно картинки и т.д. Т.е. - придется подумать.

Главный критерий - профессионализм и опыт, т.к. презентация - для представления проекта на одном конкурсе.

Срок - 1-2 дня максимум.

9 лет назад
orlandotem
Макс 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

blrwit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$55
2 дня
Виталий - приятный исполнитель. Сделал красочную и интересную презентацию. Самостоятельно подобрал все иллюстрации в тему. Рекомендую.
Интересный проект, подробное задание, минимальное кол-во итераций, все на высшем уровне. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

blrwit
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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