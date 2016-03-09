Необходимо отрисовать презентацию в Фотошоп. По работе очень похоже на отрисовку лендингов. Для каждого слайда дам тз. Текст и картинки как я их вижу. Нужно отрисовать профессионально и красиво.
Сделать презентацию проекта
Требуется сделать презентацию проекта, 10-15 слайдов максимум.
Я дам свое видение - что должно быть отображено, необходимую имеющуюся информацию.
Необходимо будет все это красиво представить, подобрать фон, возможно картинки и т.д. Т.е. - придется подумать.
Главный критерий - профессионализм и опыт, т.к. презентация - для представления проекта на одном конкурсе.
Срок - 1-2 дня максимум.
Выбранный исполнитель
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