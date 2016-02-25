Видео презентация; обзорный видеоролик

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт10 заявок253 просмотра

Требуется сделать несколько обзорных видео презентаций поопределённым сценариям. Сценарий дадим, всё объясним. Задача заключается в записи видео с экрана вашего компьютера и комментирования того, что Вы будете показывать. Запись должна быть в HD-формате (1920х1200 или 1920х1080), озвучка хорошо слышимой на русском языке, по 3-5мин каждый ролик. Всего планируется десять, возможно больше, обзорных видео. Начнём с одного. Женский или мужской голос – не важно. Планируем начать работать с кандидатом в первой половине апреля.

Отдельно нужно сделать ролик-заставку, которую нужно будет добавлять к любым новым видео.

От Вас требуется прислать ссылки на ваши работы, указать время, цену за создание одного обзорного ролика и ролика-заставки.

9 лет назад
Ivan-Dobroslavin
Иван 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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