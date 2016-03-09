Оформление презентации

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Закрыт9 заявок225 просмотров

Здравствуйте

необходимо оформить презентацию для сайта kp.fbtest.ru 

все выровнять, красиво оформить, добавить иконки и т.д.

9 лет назад
Vebstudia
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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