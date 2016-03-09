Нужно сделать доклад(страница одна) + презентацию

Доброе утро! Нужно по экономике управление предмет "управление рисками" сделать доклад с презентации. Сам доклад должен быть на одну страницу, а презентация должна быть 12 слайдов, с хорошим описанием и картинками, в слайде не должны использовать картинки, как "?" "!" Подобие этого. Кто будет готов взяться за работу, тему скину. Нужно сделать до четверга, презентацию не надо Мега крутую, простенькую.