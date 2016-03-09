Необходимо отрисовать презентацию в Фотошоп. По работе очень похоже на отрисовку лендингов. Для каждого слайда дам тз. Текст и картинки как я их вижу. Нужно отрисовать профессионально и красиво.
Нужно сделать доклад(страница одна) + презентацию
Доброе утро! Нужно по экономике управление предмет "управление рисками" сделать доклад с презентации. Сам доклад должен быть на одну страницу, а презентация должна быть 12 слайдов, с хорошим описанием и картинками, в слайде не должны использовать картинки, как "?" "!" Подобие этого. Кто будет готов взяться за работу, тему скину. Нужно сделать до четверга, презентацию не надо Мега крутую, простенькую.
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