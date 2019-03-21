Требуется создать профессионально оформленную презентацию в PowerPoint. Опыт нужен обязательно. В приложении есть примерный план и элементы презентации. Потребуются навыки работы с информацией (в том числе ее переработки), корректировки текста. Кроме того нужны идеи по ...
Сделать презентацию – LookBook обуви и сумок (количество 50 товаров)
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Сделать красивую презентацию – LookBook обуви и сумок (количество 50 товаров)
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