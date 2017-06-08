Сделать рекламную презентацию

ПрезентацииЗакрыт16 заявок384 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Используя информацию из двух презентаций, нужно сделать одну рекламную презентацию на 24 слайда. Не обязательно копировать наш стиль, мы бы хотели, чтобы вы предложили ваше видение.

При дальнейшем обсуждении заказа, мы детально распишем информацию каких слайдов мы хотели бы использовать в презентации.

6 лет назад
valeriia123
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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