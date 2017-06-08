Сделать рекламную презентацию

Используя информацию из двух презентаций, нужно сделать одну рекламную презентацию на 24 слайда. Не обязательно копировать наш стиль, мы бы хотели, чтобы вы предложили ваше видение.

При дальнейшем обсуждении заказа, мы детально распишем информацию каких слайдов мы хотели бы использовать в презентации.