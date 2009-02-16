Создание Flash презентации для сайта по продаже кровельного покрытия, в котором при выборе цвета в меню цветов изменяется цвет крыши и забора.

Исходник со всеми фрагментами в формате psd будет предоставлен после выбора исполнитеся

Предложения оставлять на проекте (то есть тут!) НЕ писать на почту и в ICQ !!!

после просмотра портфолио с вами свяжутся

*Предложения без указания стоимости и сроков НЕ рассматриваются !!!