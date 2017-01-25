Создание презентации о компании

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт8 заявок185 просмотров

Презентация должна раскрывать конкретные задачи – историю компании, экономические показатели,

развитие технологий и отношений, новую инфраструктуру и цель развития компании.

Дизайн с использованием фирменного стиля и логотипа компании.

Подготовить презентацию в 3-х форматах:

- исходник, чтобы мысами могли вносить изменения в презентацию (для дальнейшей работы)

- специальный файл для печати в типографии

- версия для электронной рассылки (PDF) – открывается на iPad, iPhone и других смартфонах.

Пожелание: предоставить собственные работы (или ссылку на портфолио), желательно релевантные нашей цели.

Срок выполнения работ: драфт до 06.02.2017, финал до 10.02.2017

8 лет назад
guest_14853455294971
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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