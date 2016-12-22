Презентация несет конкретную задачу – показать компанию ООО «НТЭК Сила Сибири» в качестве поставщика КОМПЛЕКСА услуг по обеспечению топливом организаций, пользующихся автономными источниками энергоснабжения. Дизайн с использованием фирменного стиля и логотипа компании. ...
Нужен промо ролик. Профессионально, быстро
Нужен промо ролик для сетевой компании. Профессионально, быстро, качественно. Желательно иметь возможность сделать на разных языках русский, английский, немецкий.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Презентации1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $30
Необходимо создать с 0 полностью готовый маркетинг китПрезентации5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Мне необходимо создать один промо для фотопроекта в нескольких форматах: 1. Пост для фейсбука 2. Шапка для события в фейсбуке 3. 800px по ширине для еmail рассылки ...Презентации1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Всем добрый день! Необходимо нарисовать презентацию в короткие сроки по уже составленному плану (ссылку предоставлю). Слайдов - 10+. Логотип в процессе - от него будем отталкиваться и по цветам и по стилю оформления (ближе ...Презентации8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется изготовить небольшую печатную презентацию в форме буклета и медийный контент для WEB по одной зарубежной марке автомасел. В материале нужно обыграть одну простую идею для основного потребителя. За подробностями в личку. Оплату произведу в ...Презентации1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сделать дизайн презентации 30 страниц. На выходе нужно в PDF, power point, и для печати в полиграфии Размеры квадратный нужен, размер не помню какой, знаю что квадратный и все. ...Презентации17 заявокЗакрыт8 лет назад
Несложная презентация для проекта, оказывающего информационные услугиПрезентации12 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется дизайн презентации, структура презентации и тексты есть, рисунки и графика есть. Формат презентации 10 страниц - укажите цену 15 старниц - укжите цену отдельно на 15 страниц 30 ...Презентации11 заявокЗакрыт8 лет назад
http://glav-buh.kz/ О компании ТОО ГлавБух, Бухгалтерские услуги, похожие видео https://www.youtube.com/watch?v=7sMUlrm7ikI https://www.youtube.com/watch?v=7sMUlrm7ikIПрезентации5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо за 5 часов сделать презентацию. Предварительно будет 6 слайдов. Какие-то картинки для фона нужно будет подыскать и подготовить. Вкратце вот такие слайды будут: 0. Обложка ...Презентации2 заявкиЗакрыт8 лет назад