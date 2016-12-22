Нужен промо ролик. Профессионально, быстро

  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт9 заявок145 просмотров

Нужен промо ролик для сетевой компании. Профессионально, быстро, качественно. Желательно иметь возможность сделать на разных языках русский, английский, немецкий. 

8 лет назад
mvv999
52 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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