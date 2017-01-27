Создание презентации PowerPoint на базе видео

Уважаемые коллеги,

Предлагаю Вашему вниманию следующее задание:

Даны 189 небольших роликов по несколько минут каждый (пример тут: https://www.youtube.com/watch?v=GBTiZ6LBIfk )

Ваша задача вытащить презентационный контент из видео и перенести его в редактируемую PowerPoint презентацию (отдельно картинки и редактируемый текст). В презентации текст должен "выплывать" аналогично видео по клику на тех слайдах где он представлен последовательно. Субтитры из презентации должны быть перенесены в заметки (подсказки). Субтитры доступны для выгрузки единым текстовым файлом, в рамках задачи их достаточно разнести по слайдам.

Результатом Вашей работы будет один презентационный файл PowerPoint, содержащий все слайды и заметки к нему с сохранением стиля исходной презентации.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок выполнения работы.