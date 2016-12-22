Создание Pdf презентаци

Необходимо создать презентацию компании занимающейся продажей дизайнерских радиаторов отопления, полотенцесушителей и других приборов отопления. Презентация для рассылки архитекторам и дизайнерам интерьеров. Так же презентация должна быть оптимизирована на 80-90% от исходного файла для быстрой загрузки в Интернете, т.е. 2 варианта презентации: исходный в 100% качестве и оптимизированный под Интернет.