Создать презентацию

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Завершен11 заявок230 просмотров

Презентация.

Около 10 слайдов.

Спикер должен иметь возможность самостоятельно перелистывать слайды.

Необходимы минимальные "мультипликационные эффекты".

Очень срочно.

В воскресенье представление.

Фото материалы предоставлю.

13 лет назад
spasibozapokupku
Андрей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

feeess
30 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
История была интересная. Нужно ехать в командировку в Штутгарт. Нужна презентация. На всё про всё 2 дня. ТЗ только в общих чертах. Евгений вызвался помочь. Обсудили общие моменты. Был вечер. А на следующий день нужно уже доклад делать на митинге. Евгений пообещал, что успеет. Утро. Рейс. Перелет. Штутгарт. Отель. Конференц-зал. Одна надежда - Женя должен успеть. Не успеваю посмотреть предварительно. Вот моя очередь выступать. Прошу организаторов зайти на mail.ru - там должна быть моя презентация. Заходим. Успел или нет. Сердце бьётся вот-вот выскочит. Народ из зала на меня смотрит. Открываю почту. Урааа! Есть презентация. Но что в ней? Какая она? Открываю.......... Ну слава Богу. То, что надо. Класс. Я улыбаюсь. Зал улыбается. Прошло на ура. Аплодисменты. Успех. Мораль такова. Я доверил Евгению очень важную для меня вещь. И он меня не подвел. Евгений, спасибо Вам большое. Не знаю, как там в будущем сложится. Но буду рад, если придется поработать вместе ещё раз.
Отличный заказчик. Предоставил четкое ТЗ, процесс работы сопровождал точными и своевременными указаниями. От сотрудничества остались только позитивные эмоции. Буду ждать новых заказов.

Заявки фрилансеров

feeess
30 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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