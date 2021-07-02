Требуется разработать драфт Гугл-презентации на 17-20 слайдов с использованием фирменного стиля компании. Будут предоставлены примеры и необходимая информация для работы. Оплата обсуждается.
Создать презентацию продукта "под ключ"
Необходимо создать презентацию продукта в PowerPoint, которая будет отправлена потенциальным клиентам.
Есть только функциональное описание проекта. и того, что нужно получить. Макет, структура, дизайн презентации - все на вас.
Подробное ТЗ по ссылке
https://docs.google.com/document/d/1YF5dZAj0yat7y6Dc_LSkyG1hfx_8A3rjKcP_PqYtH7Q/edit?usp=sharing
Сроки:
1 неделя
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