Специалист по созданию визуальных материалов

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Обязанности:

Подготовка визуальных материалов для обучения, вебинаров и т.п.

Работа по аудио-и видеомонтажу. Подробности и вопросы при переписке.

Требования:

1. Знание программных продуктов по захвату, обработке аудио-видео, изображений.

2. Опыт работы дизайнером.

3. Опыт работы с программами по захвату рабочего стола.

4. Опыт работ по видеомонтажу.

5. Владение графическими редакторами.

6. Знание, умение и разумное применение аудио-видео кодеков для различных нужд.

7. Ответственность.

Программные продукты, рекомендуемые к использованию(**):

- Adobe Photoshop **

- Corel Draw, PhotoPaint **

- Camtasia Studio **

- CamStudio **

- Различные кодеки и программы конвекторы **

- Adobe Flash

- Adobe Premiere

- Adobe Illustrator

- Adobe After Effects

- Sony Vegas

Просим указывать пожелания по оплате (стоимость часа и т.п.).

14 лет назад
ya235
Яня 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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