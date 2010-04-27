Специалист по созданию визуальных материалов

Екатеринбург. Flash программист и аниматор для работы с дизайнером. С Вас: опыт создания заставок, презентаций. Понимание actionscript больше чем у наших дизайнеров, т.е. работа в паре, хотя зависит от уровня. Самое главное умение добиваться эффектного результата. С Нас: интересные ...