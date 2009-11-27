Срочно набросок презентации

Приветствую! Сразу говорю: ПИШИТЕ ТОЛЬКО В ПРОЕКТ, все остальные каналы связи будут игнорироваться. Необходимо сделать презентацию в PowerPoint`е. Тема - Завод ЧТЗ. Что я хочу увидеть в презентации: * История завода * Спектр выпускаемой продукции с характеристиками (это основная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно срочно сделать презентацию в пауэр пойнте. 2-3 листа не больше. Мне нужно это предоставить заказчику как пример. Оплата 250 р.
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