Срочно набросок презентации

Приветствую вас! Требуется создать красивый "мультик" во Flash на основании фотографии, которая приложена. Это гаражные ворота, которые открываются как гармошка. Суть этого мультика в том, чтоб продемонстрировать работу этих ворот. Своего рода презентация их работы. С готовностью ...