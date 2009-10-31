Разработка презентации

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Требуется изготовить презентацию (в основном текст) с эффектом парящих букв в воздухе (осн. текст), на фоне "нечто" объемное крутящееся или летающее в пространстве (например Фон1.jpg и Фон2.jpg). Фон должен получится темно синих оттенков, как в файле Фон2.jpg.

Объем около 30 слайдов, переход между слайдами - перемещение взгляда в пространстве от одной надписи к другой, при этом фон также должен прокручиваться. Схематично один из вариантов изобразил в файле Cцена.jpg.

Переход по эникей или нажатием мышкой кнопки (без разницы).

Принимаю предложения в виде тестового файла из двух слайдов с любым текстом. Формат файла значения не имеет, но в итоге должна быть возможность просмотра в полноэкранном режиме.

Если эта задача труднореализуема, хотя бы на фоне проигрывание цикличного видеофайла с крутящимся объектом. А слайды поверху с НЕобязательно объемными буквами. Может это даже в PPT можно сделать?

Выбирать буду среди приславших пример, стоимость работы и срока выполнения.

14 лет назад
ibizio
Игорь 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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