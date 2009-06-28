ibizio

Игорь ibizio

 
50 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Модернизация сайта php+mysql+js или создание с нуля

    Есть сайт с миним. функционалом (прием заказа, его просмотр). Требуется программист, который поэтапно будет его модернизировать. Я технарь, знаком с php+mysql+js, все процессы описываю с пониманием как это должно быть написано. Последнего исполнителя пустил на ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 1С: Копирование из Эксель в Счет

    Внутри 1С можно копировать строки из одного счета в другой. Требуется инструмент для аналогичного копирования строк из Экселя (! строка включает Начало_Наименования, Кол-во, Сумма с НДС) в счет поставщика. Желательно аналогичный встроенному инструменту, там есть две ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер

    Требуется запарсить сайт вида sait.ru/product/N где N это 13000 позиций списком в экселе. Требуется вытянуть название и краткое описание, которые четко обозначены своими классами. В HTML нужная информация выделена таким видом Название. Рассматриваю только заявки с ценой, ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Автопарсер

    1.База данных с объявлениями о продаже машин с разных сайтов (для начала это будет один сайт). В базе вся инфа (марка, модель, описание, продавец и контакты, дата и время добавления в базу и т.д.) 2.База пополняется новыми ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • SMS шлюз

    Требуется создать ПО для связки телефон(модель вами предложенная)+компьютер. Коннект с телефоном через кабель. Задачи прием, обработка смс и отсылка отправителю ответа. Выбирать буду среди тех кто пришлет следующую инфу: 1. С какими моделями телефонов можете организовать такое ПО ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка презентации

    Требуется изготовить презентацию (в основном текст) с эффектом парящих букв в воздухе (осн. текст), на фоне "нечто" объемное крутящееся или летающее в пространстве (например Фон1.jpg и Фон2.jpg). Фон должен получится темно синих оттенков, как в ...

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка элемента логотипа

    $10

    Требуется нарисовать элемент логотипа, букву "О" стилизованную под кнопку или секцию светофора. БЕЗ ГРАДАЦИЙ, В ОДИН ЦВЕТ. В приложении примерные эскизы на основе чего рисовать, самым крупным обозначено то что используется сейчас, очень гармонично вписывается но ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сисадмин по настройке ПК и ПО на нем

    Ищу на временную работу по след областям: Свердловская, Новосибирская, ХМАО, Алтайский край, Тыва, Оренбургская область, Красноярский край, Хакасия Подробности в асе/почте, работа НЕ сидя дома у компа Желательно наличие анлим интернета Пож-та указывайте из какого вы города и вашу ...

    Настройка сервера/ПО10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Система контроля заказов

    Это мое первое удаленное задание, прошу простить если не четко сформулировал задачу. На все доп вопросы отвечу в личке. Обязательно указывайте цены, сроки. Желательны примеры работ.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Парсер
Было приятно сотрудничать с Игорем. Детальное ТЗ, вежливое общение. Оплата согласно договоренности. Если и возникали вопросы, Игорь оперативно отвечал. Рекомендую как порядочного заказчика.
Для меня важно чтобы человек сразу вникал в ТЗ, а не начинал разбираться уже после начала работы. Выполнено быстро, недорого и качественно. Так не бывает. Виктор профессионально подошел к работе. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
daiku
Украина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Разработка элемента логотипа
Четкое задание и своевременная полная оплата. Просто приятный в общении человек. Без заморочек.
Лучше других понял задание, сделал лучше чем хотел я, в итоге даже после объявления победителем - не остановился и предложил еще кучу вариантов. По-настоящему ТВОРЧЕСКИЙ человек.
Ответный отзыв