Есть сайт с миним. функционалом (прием заказа, его просмотр). Требуется программист, который поэтапно будет его модернизировать. Я технарь, знаком с php+mysql+js, все процессы описываю с пониманием как это должно быть написано. Последнего исполнителя пустил на ...