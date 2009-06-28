Есть сайт с миним. функционалом (прием заказа, его просмотр). Требуется программист, который поэтапно будет его модернизировать. Я технарь, знаком с php+mysql+js, все процессы описываю с пониманием как это должно быть написано. Последнего исполнителя пустил на ...
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Внутри 1С можно копировать строки из одного счета в другой. Требуется инструмент для аналогичного копирования строк из Экселя (! строка включает Начало_Наименования, Кол-во, Сумма с НДС) в счет поставщика. Желательно аналогичный встроенному инструменту, там есть две ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется запарсить сайт вида sait.ru/product/N где N это 13000 позиций списком в экселе. Требуется вытянуть название и краткое описание, которые четко обозначены своими классами. В HTML нужная информация выделена таким видом Название. Рассматриваю только заявки с ценой, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Бухгалтерия 3/0/47/32 Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) = вместо номера договора надо чтобы в УПД указывался номер счета. Update: Если кто с этим же столкнется, за 1$ подскажу1С-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
1.База данных с объявлениями о продаже машин с разных сайтов (для начала это будет один сайт). В базе вся инфа (марка, модель, описание, продавец и контакты, дата и время добавления в базу и т.д.) 2.База пополняется новыми ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется создать ПО для связки телефон(модель вами предложенная)+компьютер. Коннект с телефоном через кабель. Задачи прием, обработка смс и отсылка отправителю ответа. Выбирать буду среди тех кто пришлет следующую инфу: 1. С какими моделями телефонов можете организовать такое ПО ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется изготовить презентацию (в основном текст) с эффектом парящих букв в воздухе (осн. текст), на фоне "нечто" объемное крутящееся или летающее в пространстве (например Фон1.jpg и Фон2.jpg). Фон должен получится темно синих оттенков, как в ...Презентации4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Требуется нарисовать элемент логотипа, букву "О" стилизованную под кнопку или секцию светофора. БЕЗ ГРАДАЦИЙ, В ОДИН ЦВЕТ. В приложении примерные эскизы на основе чего рисовать, самым крупным обозначено то что используется сейчас, очень гармонично вписывается но ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайт для размещения и поиска квартир (покупка, продажа, аренда). Поиск по выбранным параметрам объекта. База в MySQL. Для ориентира http://www.66.ru/doska/realty/Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется администратор в Минске имеющий постоянное место работы с выходом в интернет, или приходящий в компанию с выходом в интернет...Системное администрирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищу на временную работу по след областям: Свердловская, Новосибирская, ХМАО, Алтайский край, Тыва, Оренбургская область, Красноярский край, Хакасия Подробности в асе/почте, работа НЕ сидя дома у компа Желательно наличие анлим интернета Пож-та указывайте из какого вы города и вашу ...Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт15 лет назад
Это мое первое удаленное задание, прошу простить если не четко сформулировал задачу. На все доп вопросы отвечу в личке. Обязательно указывайте цены, сроки. Желательны примеры работ.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад