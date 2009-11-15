Создание красочного pdf с продукцией компании

Ситуация следующая: компания занимается продажей нескольких товаров из разных стран (3 группы товаров). Постоянно раскидывает ком. предложение по почте с "прицепом" 5-7 файлов с презентацией продукции и прайсами.

Что есть:

1. Корпоративный стиль

2. Файлы-презентации и изображения продукции

3. Прайс

Что нужно:

Единый PDF файл, отвечающий следующим условиям:

1. Небольшой итоговый вес

2. Общая структура ( картинка слева - описание справа, прайсовая стоимость ниже)

3. Дизайн в общем корпоративном стиле

Все это так же ограничено по срокам, нужно начинать работать уже сегодня.

Своего рода компоновка получается, не знал, в какой раздел это разместить.

Буду ждать ваших заявок, крайне желательно, сразу с ценой и сроками.

P.S. Объем работы не очень большой, в прайсе всег около 70 позиций, они разделены на 5-6 групп (это для которых картинки и описание)