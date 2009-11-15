Создание красочного pdf с продукцией компании

Приветствую! Сразу говорю: ПИШИТЕ ТОЛЬКО В ПРОЕКТ, все остальные каналы связи будут игнорироваться. Необходимо сделать презентацию в PowerPoint`е. Тема - Завод ЧТЗ. Что я хочу увидеть в презентации: * История завода * Спектр выпускаемой продукции с характеристиками (это основная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ситуация следующая: компания занимается продажей нескольких товаров из разных стран (3 группы товаров). Постоянно раскидывает ком. предложение по почте с "прицепом" 5-7 файлов с презентацией продукции и прайсами.
Что есть:
1. Корпоративный стиль
2. Файлы-презентации и изображения продукции
3. Прайс
Что нужно:
Единый PDF файл, отвечающий следующим условиям:
1. Небольшой итоговый вес
2. Общая структура ( картинка слева - описание справа, прайсовая стоимость ниже)
3. Дизайн в общем корпоративном стиле
Все это так же ограничено по срокам, нужно начинать работать уже сегодня.
Своего рода компоновка получается, не знал, в какой раздел это разместить.
Буду ждать ваших заявок, крайне желательно, сразу с ценой и сроками.
P.S. Объем работы не очень большой, в прайсе всег около 70 позиций, они разделены на 5-6 групп (это для которых картинки и описание)
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