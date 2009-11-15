Создание красочного pdf с продукцией компании

ПрезентацииЗавершен10 заявок239 просмотров
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Ситуация следующая: компания занимается продажей нескольких товаров из разных стран (3 группы товаров). Постоянно раскидывает ком. предложение по почте с "прицепом" 5-7 файлов с презентацией продукции и прайсами.

Что есть:

1. Корпоративный стиль

2. Файлы-презентации и изображения продукции

3. Прайс

Что нужно:

Единый PDF файл, отвечающий следующим условиям:

1. Небольшой итоговый вес

2. Общая структура ( картинка слева - описание справа, прайсовая стоимость ниже)

3. Дизайн в общем корпоративном стиле

Все это так же ограничено по срокам, нужно начинать работать уже сегодня.

Своего рода компоновка получается, не знал, в какой раздел это разместить.

Буду ждать ваших заявок, крайне желательно, сразу с ценой и сроками.

P.S. Объем работы не очень большой, в прайсе всег около 70 позиций, они разделены на 5-6 групп (это для которых картинки и описание)

14 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
dovich
Бойцов 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
3 дня
Таким людям как Андрей хочется писать исключительно положительные отзывы и не отписываться одной строчкой. Итак, максимально кратко: 1. Андрей полностью выполнил задачу в выходные дни, жертвую личным временем 2. Сразу вник в задачу полностью, и я с первого раза получил, что хотел 3. Я видел все текущие результаты работы (Андрей выкладывал рабочие файлы, чтобы я посмотрел) 4. Добился практически невозможного (15 страничный pdf с кучей растровых изображений уместились в 700 килобайт) 5. Запрошенная сумма за работу изначальна полностью адекватна Огромное спасибо за работу! Рекомендую!
Приятное сотрудничество, своевременная оплата и даже предоплата. Приятный в общении человек. Только позитив.
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