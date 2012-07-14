Срочно. Презентация в PowerPoint

  1. Биржа фриланса
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Завершен4 заявки269 просмотров

Надо сделать презентацию строящегося мотосалона для потенциальных поставщиков и производителей техники и товаров. Презентация на английском языке. В приложении скелет презентации, с изображениями, размер 7 страниц. Текста практически нет, но если считаете что надо что-то дописать и можете это сделать, - конечно дописывайте.

Необходимо сделать фон в фирменном стиле, сверстать страницы, перевести несколько слов, настроить минимум анимации. В том числе откорректировать 1 страницу, найти изображения к 6-й. Исполнителю пришлю ещё фотографий объекта.

Презентация будет показываться на экране и распечатываться.

Работу надо выполнить к утру 14.07.12 (6.00am мск)

Обязательно указывайте стоимость своей работы.

PowerPoint
13 лет назад
Active_Pro
Станислав 
42 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
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Заявки фрилансеров

_korvin_
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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