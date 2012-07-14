Подготовка аудио-, видео-записей (устранение пустот, корректировка видео-ряда, уровня звука) Размещение на фоне аудио - ряда слайдов или презентации в Power Point Преобразование аудио (видео) в текст и простая верстка текста в А5-формат ...
Срочно. Презентация в PowerPoint
Надо сделать презентацию строящегося мотосалона для потенциальных поставщиков и производителей техники и товаров. Презентация на английском языке. В приложении скелет презентации, с изображениями, размер 7 страниц. Текста практически нет, но если считаете что надо что-то дописать и можете это сделать, - конечно дописывайте.
Необходимо сделать фон в фирменном стиле, сверстать страницы, перевести несколько слов, настроить минимум анимации. В том числе откорректировать 1 страницу, найти изображения к 6-й. Исполнителю пришлю ещё фотографий объекта.
Презентация будет показываться на экране и распечатываться.
Работу надо выполнить к утру 14.07.12 (6.00am мск)
Обязательно указывайте стоимость своей работы.
Выбранный исполнитель
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