Срочно. Презентация в PowerPoint

Надо сделать презентацию строящегося мотосалона для потенциальных поставщиков и производителей техники и товаров. Презентация на английском языке. В приложении скелет презентации, с изображениями, размер 7 страниц. Текста практически нет, но если считаете что надо что-то дописать и можете это сделать, - конечно дописывайте.

Необходимо сделать фон в фирменном стиле, сверстать страницы, перевести несколько слов, настроить минимум анимации. В том числе откорректировать 1 страницу, найти изображения к 6-й. Исполнителю пришлю ещё фотографий объекта.

Презентация будет показываться на экране и распечатываться.

Работу надо выполнить к утру 14.07.12 (6.00am мск)

Обязательно указывайте стоимость своей работы.