Верстка мультимедиа-презентации, power point

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Презентации
Закрыт7 заявок141 просмотр

Требуется верстка мультимедиа-презентации, создание навигации по презентации, наполнение (верстка): вставка фото и видео, текстовой информации.

Подробное описание работы:

1) М/п запускается с проигрывания 1 минутного ролика - заставки, должна быть возможность пропустить его заставку

2) Главная страница презентации, на которой крупно обозначены иконки разделов (всего 11 разделов)

3) Основная / рабочая страница презентации, с наличием навигационной панели, позволяющей перемещаться по разделам презентации, переходить на главную страницу, выходить из презентации.

4) Верстка (заполнение) рабочих страниц презентации: вставка видео-объектов, фотографий, текстовой информации. Ряд разделов имеют подразделы. На каждой странице предполагается вставка видеофайла, 3-5 фотографий и текста (исходный текст: примерно 1 страница ворда 12 кегль)

Видео, фото, текст готовы и предоставляются заказчиком.

Стоимость работ составляет 12 000 рублей

Сроки выполнения: 5-7 дней.

Жду предложений на [email protected]

13 лет назад
Petr_Averin
Петр 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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