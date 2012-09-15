Нужно сделать небольшой несложный Opening видео на 5-6 секунд для видеоблога!
Верстка мультимедиа-презентации, power point
Требуется верстка мультимедиа-презентации, создание навигации по презентации, наполнение (верстка): вставка фото и видео, текстовой информации.
Подробное описание работы:
1) М/п запускается с проигрывания 1 минутного ролика - заставки, должна быть возможность пропустить его заставку
2) Главная страница презентации, на которой крупно обозначены иконки разделов (всего 11 разделов)
3) Основная / рабочая страница презентации, с наличием навигационной панели, позволяющей перемещаться по разделам презентации, переходить на главную страницу, выходить из презентации.
4) Верстка (заполнение) рабочих страниц презентации: вставка видео-объектов, фотографий, текстовой информации. Ряд разделов имеют подразделы. На каждой странице предполагается вставка видеофайла, 3-5 фотографий и текста (исходный текст: примерно 1 страница ворда 12 кегль)
Видео, фото, текст готовы и предоставляются заказчиком.
Стоимость работ составляет 12 000 рублей
Сроки выполнения: 5-7 дней.
Жду предложений на [email protected]
Заявки фрилансеров
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