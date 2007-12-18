Клиент-сервер на netBios

Целью лабораторной работы является разработка прикладного сетевого приложения, работающего по схеме клиент-сервер.

сервер должен ожидать подключения клиента с произвольным именем. Считается что клиенту известно имя сервера к которому он подключается. Оба приложения должны быть выполнены в виде консольных или графических WIN32 приложений. Взаимодействие с NetBIOS должно быть реализовано с помощью WIN32 API функции Netbios. Приложения могут быть разработаны с помощью любой системы программирования по выбору разработчиков. Запрещается использование каких-либо компонент (в том числе стандартных или дополнительных компонент Borland Delphi и Borland Builder) и дополнительных библиотек для взаимодействия с интерфейсом NetBIOS, которые не были созданы разработчиками самостоятельно. Во всех вариантах, если это не оговорено дополнительно, приложения должны использовать режим передачи данных через каналы (сеансы) NetBIOS.

Задание 6. Текст вводимый с клавиатуры на клиенте должен отображаться в окне сервера и наоборот. Кроме того клиент должен иметь возможность задавать размер графического окна сервера, а также вид и размер шрифта. Клиент также должен иметь возможность получать соответствующую информацию от сервера.