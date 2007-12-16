Напоминалка со стикерами на рабочий стол

Требуется создать клиент-серверное приложение. Работа состоит из 3 этапов: 1. Создание программы на делфи (рассматриваются иные языки программирование) в строгом соответствии с тем, что весит в аттаче к проекту. По сути, программа это интерфейс, который работает ...
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Необходимо написать небольшое Виндовс приложение берущие данные из ХМЛ и показываюшее их ввиде списка дел на сегодня. Также из этого списка можно делать стикеры на рабочий стол.
Очень желателен опыт работы в подобных проектах.
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