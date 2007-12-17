Разработка программы на Делфи + SQL

Нужно сделать программу по работе с RSA. У меня есть все алгоритмы написаны на C#, а нужно сделать программу на чистом Си. Нужен человек который программирует на Си, чтобы совместно не провалить проект. Бюджет скромный, часть от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать клиент-серверное приложение. Работа состоит из 3 этапов:
1. Создание программы на делфи (рассматриваются иные языки программирование) в строгом соответствии с тем, что весит в аттаче к проекту. По сути, программа это интерфейс, который работает с большой базой, выводит данные по фильтру, распечатывает данные по образцу и т.д.
2. Доработка полученной программы по моим требованиям (объем работы примерно такой же как и в первом пункте)
3. Постоянная удаленная работа по совершенствованию программы.
В процессе п.1 будут уточняться детали.
К п.2 будет выслано отдельное ТЗ.
С исполнителем заключается трудовой договор на время работы с официальным трудоустройством (по желанию).
Жду Ваших вопросов и предложений.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть программа с таким интерфейсом http://preflopanalyzer.com/images/example.png . Нужно сделать подобный интерфейс. Функционал делать не нужно. Среда разработки - Visual C++.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Проект повторный, исполнитель уже выбран - проект приватный. Необходимо создать небольшой информационный справочник на Delphi с возможностью поиска/добавления/удаления/редактирования/фильтрации информации. Предпочитаемая БД - mysql, но рассматривается так же вариант использования обычных db2 файлов... Проект довольно простой и у меня ...Закрыт16 лет назад
Разработка пользовательского интерфейса для программного модуля «Справочники». 1) Знакомство с механизмами и алгоритмами работы модуля «Справочники». Скачать программу можно по ссылке http://www.entels.ru/mambo/content/view/24/47/. 2) Определение возможных направлений разработки программы. 3) Проведение анализа программ пользующихся наибольшим спросом и определение ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать небольшой информационный справочник на Delphi с возможностью поиска/добавления/удаления/редактирования/фильтрации информации. Предпочитаемая БД - mysql, но рассматривается так же вариант использования обычных db2 файлов... Проект довольно простой и у меня просто нет времени его делать. Суть такая: Есть таблица ...Закрыт16 лет назад
Нужно доработать программу на Delphi (7). Программа управляет 2-мя двигателями. Суть дополнения состоит в подключении ещё 3 двигателей. Этим двигателям должно задаваться иное ускорение и скорость, нежели первым двум.Двигатели управляются таким же контроллером, но с другого ...Прикладное ПО17 заявокЗакрыт16 лет назад
Уважаемые господа! У нас есть разработанный интернет-ресурс с использованием следующих технологий: • PHP 5.2.4 • MySQL 5.0 • Web-сервер Apache 2.2.6 (Unix), ОС Linux. Нам необходимо интегрировать его с базами данных MS SQL, Oracle и ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
На сервере развернута база данных MySQL. Необходимо средствами Delphi организовать запись данных в данные таблицыЗавершен16 лет назад
Необходимо сделать программу типа "Броуновское движение". Должно быть окошко состоящее из двух частей: 1) Окошко с частицами которые будут двигаться случайным образом 2) Три кноки: Быстрее, Медленно, Пуск. Быстро/Медленно - задают скорость движения частиц. Пуск - ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
По адресу http://www.codeproject.com/KB/game/pokerhandevaldoc.aspx находится программка, написанная на C#. Нужно перевести ее на С/С++ (там несколько программок, интересует только Hand Odds Calculator). Скорость работы программы должна сохраниться. Срок - 3-4 дня.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад