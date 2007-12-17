Разработка программы на Делфи + SQL

Требуется создать клиент-серверное приложение. Работа состоит из 3 этапов:

1. Создание программы на делфи (рассматриваются иные языки программирование) в строгом соответствии с тем, что весит в аттаче к проекту. По сути, программа это интерфейс, который работает с большой базой, выводит данные по фильтру, распечатывает данные по образцу и т.д.

2. Доработка полученной программы по моим требованиям (объем работы примерно такой же как и в первом пункте)

3. Постоянная удаленная работа по совершенствованию программы.

В процессе п.1 будут уточняться детали.

К п.2 будет выслано отдельное ТЗ.

С исполнителем заключается трудовой договор на время работы с официальным трудоустройством (по желанию).

Жду Ваших вопросов и предложений.