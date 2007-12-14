Доработка программы на Delphi

Нужно доработать программу на Delphi (7).

Программа управляет 2-мя двигателями. Суть дополнения состоит в подключении ещё 3 двигателей. Этим двигателям должно задаваться иное ускорение и скорость, нежели первым двум.Двигатели управляются таким же контроллером, но с другого com порта. Пока надо селать по 2 кнопки (вперёд и назад) для всех трёх двигателей. Грубо говоря, надо скопировать подпрограмму движения, только не с 2, а с 3 двигателями.

Необходимо хорошо разбираться в чужом коде.

Прошу в комменатриях написать ПРИМЕРНЫЕ сроки и цену.