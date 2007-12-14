Доработка программы на Delphi

Прикладное ПОЗакрыт17 заявок342 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать программу на Delphi (7).

Программа управляет 2-мя двигателями. Суть дополнения состоит в подключении ещё 3 двигателей. Этим двигателям должно задаваться иное ускорение и скорость, нежели первым двум.Двигатели управляются таким же контроллером, но с другого com порта. Пока надо селать по 2 кнопки (вперёд и назад) для всех трёх двигателей. Грубо говоря, надо скопировать подпрограмму движения, только не с 2, а с 3 двигателями.

Необходимо хорошо разбираться в чужом коде.

Прошу в комменатриях написать ПРИМЕРНЫЕ сроки и цену.

Delphi
16 лет назад
EuroMach
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Редактор реестра

    $10

    Написать программу работы с реестром Windows. Просмотризменениедобавлениеудаление ветокключей. Среда разработки Microsoft Visual Studio Net C++ 2005 (с помощью MFC) Сроки - до среды. Исходники должны быть прокомментированы.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходима интеграция Интернет ресурса

    Уважаемые господа! У нас есть разработанный интернет-ресурс с использованием следующих технологий: • PHP 5.2.4 • MySQL 5.0 • Web-сервер Apache 2.2.6 (Unix), ОС Linux. Нам необходимо интегрировать его с базами данных MS SQL, Oracle и ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Броуновское движение

    Необходимо сделать программу типа "Броуновское движение". Должно быть окошко состоящее из двух частей: 1) Окошко с частицами которые будут двигаться случайным образом 2) Три кноки: Быстрее, Медленно, Пуск. Быстро/Медленно - задают скорость движения частиц. Пуск - ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевести программу с C# на С/С++

    $30

    По адресу http://www.codeproject.com/KB/game/pokerhandevaldoc.aspx находится программка, написанная на C#. Нужно перевести ее на С/С++ (там несколько программок, интересует только Hand Odds Calculator). Скорость работы программы должна сохраниться. Срок - 3-4 дня.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проект разработки интеллектуальной программы

    $100

    Необходимо в кратчайшие сроки дописать часть ПО по принятию решений, на основе накопленной статистики (1 неделя). Часть программного кода уже имеется (алгоритм принятия решения, весь ввод данных в Delphi2007+DevExpress+ADO). Статистика накапливается в БД, тоже уже ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание проекта ArcGIS

    Необходим прогаммист или группа из Санкт-ПЕтербурга с опытом реализации ГИС на платформе Arc GIS. Обязательно проживание в Санкт-Петербурге или области ТЗ, сроки и все остальное очно.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна прикладная программа

    Нужна прикладная программа для поиска и устранения ошибочных ключей реестра. На бумажное ТЗ времени нет, оно будет в виде образца программы. ТЗ хочется получить со стороны разработчика, чтобы понять насколько ясна задача. Незначительные дополнения и ...

    Прикладное ПО2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Автоматизация заполнения шаблонных форм

    $50

    Нужна программа для автоматизации заполнения пустых шаблонов(всего 1 лист) Все данные храняться в excel'евском файле. По нажатию кнопки прогрмма формирует уже готовый шаблон со всей нужной информацией. Формы шаблонов в rar'е. Никаких доп. функций не надо. Всего лишь ...

    Прикладное ПО17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Plugin загрузки фотографий iPhoto,Aperture & WinXP

    $5000

    На сайте Flickr.com есть возможность загружать фотографии прямо из популярных программ: Mac OSX iPhoto, Windows XP, Aperture. Требуется разработать аналогичный набор плагинов, который позволит пользователю, после его установки, с помощью меню загружать фотографии на сайт заказчика.

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад