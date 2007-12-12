Создание проекта ArcGIS

Написать программу работы с реестром Windows. Просмотризменениедобавлениеудаление ветокключей. Среда разработки Microsoft Visual Studio Net C++ 2005 (с помощью MFC) Сроки - до среды. Исходники должны быть прокомментированы.
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Необходим прогаммист или группа из Санкт-ПЕтербурга с опытом реализации ГИС на платформе Arc GIS.
Обязательно проживание в Санкт-Петербурге или области
ТЗ, сроки и все остальное очно.
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