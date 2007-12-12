Проект разработки интеллектуальной программы

Необходимо в кратчайшие сроки дописать часть ПО по принятию решений, на основе накопленной статистики (1 неделя). Часть программного кода уже имеется (алгоритм принятия решения, весь ввод данных в Delphi2007+DevExpress+ADO). Статистика накапливается в БД, тоже уже готовой (FierBird 1.5). Объем работ не большой, сроки сжаты, бюджет может быть увеличен в зависимости от уменьшения сроков.

Подробности - при встречных предложениях.