Консультация: Запись в БД mySQL средствами Delphi

Написать программу работы с реестром Windows. Просмотризменениедобавлениеудаление ветокключей. Среда разработки Microsoft Visual Studio Net C++ 2005 (с помощью MFC) Сроки - до среды. Исходники должны быть прокомментированы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сервере развернута база данных MySQL.
Необходимо средствами Delphi организовать запись данных в данные таблицы
- Похожие заказы
- $10Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $20
Нужно переделать небольшую программу на MS VC ++ (небольшая заготовка registry cleaner) так чтобы компилировалось под C++ Builder. срок до 16 декабря пишите в аську 229-687-281 Пример кода - который нужно перевести http://dump.ru/files/n/n94532301/Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо сделать программу типа "Броуновское движение". Должно быть окошко состоящее из двух частей: 1) Окошко с частицами которые будут двигаться случайным образом 2) Три кноки: Быстрее, Медленно, Пуск. Быстро/Медленно - задают скорость движения частиц. Пуск - ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
По адресу http://www.codeproject.com/KB/game/pokerhandevaldoc.aspx находится программка, написанная на C#. Нужно перевести ее на С/С++ (там несколько программок, интересует только Hand Odds Calculator). Скорость работы программы должна сохраниться. Срок - 3-4 дня.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо в кратчайшие сроки дописать часть ПО по принятию решений, на основе накопленной статистики (1 неделя). Часть программного кода уже имеется (алгоритм принятия решения, весь ввод данных в Delphi2007+DevExpress+ADO). Статистика накапливается в БД, тоже уже ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим прогаммист или группа из Санкт-ПЕтербурга с опытом реализации ГИС на платформе Arc GIS. Обязательно проживание в Санкт-Петербурге или области ТЗ, сроки и все остальное очно.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна прикладная программа для поиска и устранения ошибочных ключей реестра. На бумажное ТЗ времени нет, оно будет в виде образца программы. ТЗ хочется получить со стороны разработчика, чтобы понять насколько ясна задача. Незначительные дополнения и ...Прикладное ПО2 исполнителяЗавершен16 лет назад
- $50
Нужна программа для автоматизации заполнения пустых шаблонов(всего 1 лист) Все данные храняться в excel'евском файле. По нажатию кнопки прогрмма формирует уже готовый шаблон со всей нужной информацией. Формы шаблонов в rar'е. Никаких доп. функций не надо. Всего лишь ...Прикладное ПО17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5000
На сайте Flickr.com есть возможность загружать фотографии прямо из популярных программ: Mac OSX iPhoto, Windows XP, Aperture. Требуется разработать аналогичный набор плагинов, который позволит пользователю, после его установки, с помощью меню загружать фотографии на сайт заказчика.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужна прога на С++ (в борланде), реализующая функции словаря. Т.е. одному слову ставится в соответствие другое (+описание) - как в обычных бумажных словарях. Количество слов не важно. Нужно с англ. на русский + описание что значит ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад