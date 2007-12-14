Необходима интеграция Интернет ресурса

Нужна прикладная программа для поиска и устранения ошибочных ключей реестра. На бумажное ТЗ времени нет, оно будет в виде образца программы. ТЗ хочется получить со стороны разработчика, чтобы понять насколько ясна задача. Незначительные дополнения и ...