Сделать подобный интерфейс

Необходимо создать небольшой информационный справочник на Delphi с возможностью поиска/добавления/удаления/редактирования/фильтрации информации. Предпочитаемая БД - mysql, но рассматривается так же вариант использования обычных db2 файлов... Проект довольно простой и у меня просто нет времени его делать. Суть такая: Есть таблица ...