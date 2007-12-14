Написать программу работы с реестром Windows. Просмотризменениедобавлениеудаление ветокключей. Среда разработки Microsoft Visual Studio Net C++ 2005 (с помощью MFC) Сроки - до среды. Исходники должны быть прокомментированы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать небольшой информационный справочник на Delphi с возможностью поиска/добавления/удаления/редактирования/фильтрации информации.
Предпочитаемая БД - mysql, но рассматривается так же вариант использования обычных db2 файлов...
Проект довольно простой и у меня просто нет времени его делать.
Суть такая:
Есть таблица стран - содержащая по сути идентификационный номер, наименование и краткое описание (memo/blob) страны.
Есть таблица городов - полностью аналогична таблице стран - только добавляется поле cid - указывающее на id страны
Есть таблица организаций, которая привязанна к городам (cid) и имеет свой набор данных - телефоны/описание/адресс/url/mail/...
вывод в одном окне - сверху:
выпадающий список стран (возможность указания -ВСЕ-) (если выбранна конкретная страна, то под списком краткое описание выводится)
выпадающий список городов (возможность указания -ВСЕ-) - привязан к выбранной стране (если выбран конкретный город, то под списком краткое описание выводится)
далее dbgrid с списком организаций - при выборе - внизу появляется описание и все контактные данные организации
вверху присутствуют кнопки для добавления/удаления/редактирования данных (выбранной записи в dbgrid) для стран и городов тоже нужно где-либо разместить кнопки добавления/удаления/редактирования.
все операции добавления/удаления/редактирования происходят не в dbgrid (возможность изменения из dbgrid подключать каким-либо пунктом меню) а в отдельных формах.
В общем то это уровень хорошо написанной лабороторной работы для студентов.
Жду ваших предложений.
поправка на ветер - цены велики - я сам напишу за такую сумму, мне не нужен проект с наворотами - связки в указанных данных идут через datasource в 2 движения мышки и я не считаю что цена подходит к пределу 30 у.е. для обычных проектов. как я и сказал - интересует или самое простое решение черз db2 и подобные илиmysql - ьныйд выбранна изза простой реализации в будущем через вэбинтерфейс и привязки без гемора к нему...
простите все кому данные условия не катят - я не пытаюсь найти когото, кто постоянно будет писать мне заказы на билдерах - у самого хватает опыта написания на всем, но это лихо для такой штуки, когда я даю структуру БД запрашивать суммы таких размеров... пнимаю что деятельность вовсе не бесплатна, но огорчило, что запрашивают такие цены за столь простые проекты - ведь наверняка есть наработки у многих и воовсе не сложный проект - думал дать в поддержк...
в общем - если у кого-либо осталось желание заработать немного, то жду - если не устраивает цена, то проект снимается...
простите - я давно работаю программистом и я за час работы не беру более 10 у.е. - а у вас выходит ... в общем все оговоренно
если ктото не согласен со мой с 2-х часовой задачей для профа - оспорьте и я возьму заказ...
а пока что я удаляюсь...
жду предложений до завтращнего вечера...
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