Необходимо создать небольшой информационный справочник на Delphi с возможностью поиска/добавления/удаления/редактирования/фильтрации информации.

Предпочитаемая БД - mysql, но рассматривается так же вариант использования обычных db2 файлов...

Проект довольно простой и у меня просто нет времени его делать.

Суть такая:

Есть таблица стран - содержащая по сути идентификационный номер, наименование и краткое описание (memo/blob) страны.

Есть таблица городов - полностью аналогична таблице стран - только добавляется поле cid - указывающее на id страны

Есть таблица организаций, которая привязанна к городам (cid) и имеет свой набор данных - телефоны/описание/адресс/url/mail/...

вывод в одном окне - сверху:

выпадающий список стран (возможность указания -ВСЕ-) (если выбранна конкретная страна, то под списком краткое описание выводится)

выпадающий список городов (возможность указания -ВСЕ-) - привязан к выбранной стране (если выбран конкретный город, то под списком краткое описание выводится)

далее dbgrid с списком организаций - при выборе - внизу появляется описание и все контактные данные организации

вверху присутствуют кнопки для добавления/удаления/редактирования данных (выбранной записи в dbgrid) для стран и городов тоже нужно где-либо разместить кнопки добавления/удаления/редактирования.

все операции добавления/удаления/редактирования происходят не в dbgrid (возможность изменения из dbgrid подключать каким-либо пунктом меню) а в отдельных формах.

В общем то это уровень хорошо написанной лабороторной работы для студентов.

Жду ваших предложений.

поправка на ветер - цены велики - я сам напишу за такую сумму, мне не нужен проект с наворотами - связки в указанных данных идут через datasource в 2 движения мышки и я не считаю что цена подходит к пределу 30 у.е. для обычных проектов. как я и сказал - интересует или самое простое решение черз db2 и подобные илиmysql - ьныйд выбранна изза простой реализации в будущем через вэбинтерфейс и привязки без гемора к нему...

простите все кому данные условия не катят - я не пытаюсь найти когото, кто постоянно будет писать мне заказы на билдерах - у самого хватает опыта написания на всем, но это лихо для такой штуки, когда я даю структуру БД запрашивать суммы таких размеров... пнимаю что деятельность вовсе не бесплатна, но огорчило, что запрашивают такие цены за столь простые проекты - ведь наверняка есть наработки у многих и воовсе не сложный проект - думал дать в поддержк...

в общем - если у кого-либо осталось желание заработать немного, то жду - если не устраивает цена, то проект снимается...

простите - я давно работаю программистом и я за час работы не беру более 10 у.е. - а у вас выходит ... в общем все оговоренно

если ктото не согласен со мой с 2-х часовой задачей для профа - оспорьте и я возьму заказ...

а пока что я удаляюсь...

жду предложений до завтращнего вечера...