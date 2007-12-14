Разработка пользовательских интерфейсов БД

Разработка пользовательского интерфейса для программного модуля «Справочники».

1) Знакомство с механизмами и алгоритмами работы модуля «Справочники». Скачать программу можно по ссылке http://www.entels.ru/mambo/content/view/24/47/.

2) Определение возможных направлений разработки программы.

3) Проведение анализа программ пользующихся наибольшим спросом и определение оптимальных задач выполняемые ими.

4) Защита выбранного направления для разработки программы.

5) Подготовка необходимых требований для разрабатываемой программы.

6) Подготовка замечаний о недостатках модуля «Справочники», не позволяющих оптимальным образом разработать те или иные функции разрабатываемой программы.

7) Подготовка документации для разрабатываемой программы.

8) Разработка программы.

9) Заполнение программы демонстрационной информацией.

10) Разработка шаблоны отчетов для программы.

11) Разработка справочной документации.

12) Разработка рекламно-информационного модуля программы для сайта.

13) Размещение рекламной информации на информационных ресурсах Интернет о созданной программе.

Большая просьба предварительно ознакомиться с программой. Требуется не программирование, а именно создание интерфейса программы, алгоритмов и логики связей.

В случае заинтересованности прошу указать тематику программы и ее краткое описание.

Приветствуется применение программы при выполнении собственной задачи.

Программа бесплатная, поэтому ограничений на применение нет.

В связи с тем, что решаемые задачи совершенно разные, прошу указывать свой бюджет и время необходимое Вам на разработку.