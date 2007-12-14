Программa по работе с RSA

Нужно сделать программу по работе с RSA. У меня есть все алгоритмы написаны на C#, а нужно сделать программу на чистом Си.

Нужен человек который программирует на Си, чтобы совместно не провалить проект.

Бюджет скромный, часть от предложенных мне 800-ти рублей - 500 Вам, 300 мне, цифры можно еще обсудить.