Программa по работе с RSA

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок217 просмотров
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Нужно сделать программу по работе с RSA. У меня есть все алгоритмы написаны на C#, а нужно сделать программу на чистом Си.

Нужен человек который программирует на Си, чтобы совместно не провалить проект.

Бюджет скромный, часть от предложенных мне 800-ти рублей - 500 Вам, 300 мне, цифры можно еще обсудить.

16 лет назад
Rondmeo
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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