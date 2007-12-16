AdMuncher clone

$2500
Прикладное ПОЗакрыт10 заявок463 просмотра
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We are ordering a DLL module for interception and modification of http traffic (Ad Muncher clone with some additional functionality).

Experienced C++ programmers that have enough qualification to set up system Global Hook bit only.

жду предложений

16 лет назад
petrenku
Oleksiy 
72 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
softprof
Нина 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$900
За месяц роботы - результатов ноль. Потерял время. Даже отказаться от проекта нормально не смогла.
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