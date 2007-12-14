Плагин для FireFox

Требуется создать клиент-серверное приложение. Работа состоит из 3 этапов: 1. Создание программы на делфи (рассматриваются иные языки программирование) в строгом соответствии с тем, что весит в аттаче к проекту. По сути, программа это интерфейс, который работает ...
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Требуется разработка плагина для FireFox.
Все подробности в прилагаемом ТЗ
Требования к исполнителю:
Опыт, опыт и еще раз опыт разработки плагинов под ФФ.
После ознакомления с ТЗ вам необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Стоимость работы
2. Сроки
3. Примеры ваших работ.
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