Разработка J2ee интерфейсов для Oracle приложения

$20000
Прикладное ПОЗакрыт21 заявка448 просмотров
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Разработка J2ee интерфейсов к системе Бюджетирования крупной производственной организации.

Бизнес-логика приложения будет базироваться на Oracle.

Oracle
16 лет назад
Antcer
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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