Три программы на VC++ 6.0. Протокол UDP и БД.

Это две контрольные работы. Среда разработки - строго VC++ 6.0

Компьютерные сети

Реализовать чтение информации из файла на сервере. Осуществить взаимодействие клиента и сервера на основе протокола UDP. Реализовать параллельное соединение с использованием многопоточности. Клиент отправляет серверу запрос на чтение файла. Сервер должен прочитать информацию из файла и отправить клиенту.

Объектно-ориентированное программирование

Задание 1:

Разработать приложение управления базой данных учета поступлений налоговых платежей. В разрабатываемом приложении обеспечить добавление, редактирование и удаление записей из базы данных. В качестве базы данных использовать MS Access, количество полей в таблице не менее 4-х, типы полей разные.

Задание 2:

Разработать приложение (с использованием диалоговых окон) управления тремя списками («Фамилия», «Имя», «Отчество») и окном редактирования. В окно редактирования вводится информация в формате «Фамилия Имя Отчество». По завершении ввода фамилия должна появиться в списке «Фамилия», имя в списке «Имя», отчество в списке «Отчество». Предусмотреть поиск и выделение в списках одинаковых фамилий имен и отчеств соответственно. Предусмотреть составление ФИО в окне редактирования, из произвольно выбранных элементов списков («Фамилия», «Имя», «Отчество»).

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Можно частями.

Есть методички.

Пишите, пожалуйста, цену и сроки.