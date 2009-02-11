MQL - простое программирование. Скрипт, пара строк

$50
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Доброго времени суток.

Необходим скрипт вкл\отключающий функцию торговли экспертами в терминале МетаТрейдер (ExperAdvisors On/Off) в заданное время суток с закрытием всех позиций и отложенных ордеров.

Если таковой скрипт невозможен, то необходимо добавить такую функцию к готовому эксперту ничего там не меняя.

Пишите сроки и цены.

bapavel собака gmail.com

15 лет назад
bapavel
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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