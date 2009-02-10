Разработка клиентского пакета файлового хостинга

Нужна программа для автоматизации размещения объявлений на koleso.auto.ru , имитирующая работу человека. Есть такая программа - Smart Poster, для рассылки объявлений на доски, дистрибутив есть в интернете. Нужно сделать что-то подобное под мои задачи, по ...
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Необходимо реализовать следующие вещи:
1. Тулбар-панель файлового хостинга для IE.
2. Непосредственно аплоад-клиент.
3. Пункт конекстного меню "Загрузить на имяпроекта.com"
4. Инсталлер для всего этого.
Требования:
Язык разработки - C++. Навыки работы с сетью, понимание, что такое post-запрос и multipart-form-data. Навыки разработки тулбаров под IE. Детальное ТЗ по запросу.
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