Нужна программа для размещения объявлений

Нужна программа для автоматизации размещения объявлений на koleso.auto.ru , имитирующая работу человека.

Есть такая программа - Smart Poster, для рассылки объявлений на доски, дистрибутив есть в интернете. Нужно сделать что-то подобное под мои задачи, по тому-же принципу и с подобным интерфейсом.

Жду предложений. Рассмотрю варианты и скриптов и программ под Windows.