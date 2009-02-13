Нужна lzma-sdk собраная для VC2005-2008, minGW.

Нужно собрать lzma-sdk(http://7-zip.org/sdk.html) для Visual Studio 2005-2008 и minGW. Требуются исходники с файлами проекта и makefile.

Особенность заключается в том, что мне нужна dll-ка, для динамической подгрузки, со следующими функциями:

/*

* `srcname` - name of the source file.

* `insize` - put the source file size.

* `dstname` - name of the destination file.

* `outsize` - put the result file size.

*/

int compress_file(const char* srcname, uint64* insize, const char* dstname, uint64* outsize); // return 1 if true.

int get_uncompressed_file_size(const char* srcname, uint64* outsize); // return 1 if true.

int uncompress_file(const char* srcname, uint64* insize, const char* dstname, uint64* outsize); // return 1 if true.

/* Here also know. */

int compress_buffer(const char* in, uint64 insize, char* out, uint64* outsize); // return 1 if true.

int get_uncompressed_buffer_size(const char* in, uint64* outsize); // return 1 if true.

int uncompress_buffer(const char* in, uint64 insize, char* out, uint64* outsize);

Как бы все понятно...

От вас - сроки/деньги.