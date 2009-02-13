Нужна lzma-sdk собраная для VC2005-2008, minGW.

Приветствуются готовые наработки. Задача : средствами пхп управлять оболочкой, которая имитирует полностью браузер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно собрать lzma-sdk(http://7-zip.org/sdk.html) для Visual Studio 2005-2008 и minGW. Требуются исходники с файлами проекта и makefile.
Особенность заключается в том, что мне нужна dll-ка, для динамической подгрузки, со следующими функциями:
/*
* `srcname` - name of the source file.
* `insize` - put the source file size.
* `dstname` - name of the destination file.
* `outsize` - put the result file size.
*/
int compress_file(const char* srcname, uint64* insize, const char* dstname, uint64* outsize); // return 1 if true.
int get_uncompressed_file_size(const char* srcname, uint64* outsize); // return 1 if true.
int uncompress_file(const char* srcname, uint64* insize, const char* dstname, uint64* outsize); // return 1 if true.
/* Here also know. */
int compress_buffer(const char* in, uint64 insize, char* out, uint64* outsize); // return 1 if true.
int get_uncompressed_buffer_size(const char* in, uint64* outsize); // return 1 if true.
int uncompress_buffer(const char* in, uint64 insize, char* out, uint64* outsize);
Как бы все понятно...
От вас - сроки/деньги.
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