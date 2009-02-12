Обзвонщик по базе клиентов на базе Altertex FVS

$100
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок252 просмотра
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Требуется написать dll для Altertex FVS. Скрипт будет обзванивать по базе телефонов и проговаривать звуковой файл поднявшему трубку.

15 лет назад
Abs_on
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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