Ищется специалист по гугл таблицам для консультации по проекту, связанному с автоматизацией и работой с большим количеством таблиц. Также требуется исполнитель для реализации проекта и его дальнейшей поддержки. Вопросы касаются переноса информации и улучшения схемы работы.