Переписать дополнение для firefox, улучшить и настроить синхронизацию

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен1 заявка45 просмотров

Нужно переписать готовое расширение для chrome и адаптировать под firefox

3 года назад
fareasons
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

N02
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$40
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, подробно описал задачу, быстро и развёрнуто отвечал на возникающие вопросы, оплата была сразу по факту выполнения, без задержек, однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

N02
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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